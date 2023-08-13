Депутат Госдумы предложила отменить ограничения на использование маткапитала

В РФ стоит отменить ограничение на использование средств с материнского капитала. Соответствующее заявление сделала депутат Госдумы Нина Останина. Ее слова передает издание URA.RU .

Депутат считает, что раз уж государство поддерживает семьи с помощью капитала, то стоит и дать семьям карт-бланш на его использования. Останина призывает снять ограничения, чтобы семьи свободно могли пользоваться этими средствами.

Она добавила, что семьи могли бы покупать на эти деньги отечественные автомобили и поддерживать российского производителя. Особенно важным Останина считает дать соответствующее разрешение многодетным семьям. Депутат также указала на то, что государство выдает семьям земельные участки, до которого им было бы намного проще добираться при наличии семейного авто.

В данный момент маткапитал можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование, социальную адаптацию и инвестиции в пенсию матери.