Депутат Говырин считает важным создать механизм для развития модной индустрии в России

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, в настоящее время в нашей стране наряды стоят довольно дорого, а шьют их на людей средних размеров, поэтому у пышных дам и крупных мужчин и возникают проблемы со стилем. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что вся одежда, которая сейчас продается в России, в основном стоит дорого, причем в магазинах весьма трудно найти вещи 50–52-го размеров, для крупных высоких мужчин то же самое.

По мнению парламентария, дорогие вещи маленьких размеров, которые шьются и завозятся из-за границы, ни школьницы, ни студенты себе не купят, поскольку они дорогие. А для взрослых, которые могут себе купить вещи подороже, их просто нет. Тут просматривается перекос в экономике продаж и наличии предложения.

Он отметил, что дизайнерам стоит заняться своей концепцией по улучшению показателей российской текстильной промышленности, которую впоследствии рассмотрят в Госдуме.