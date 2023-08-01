Депутат Хинштейн рассказал о вероятности запрета пользования iPhone в России

Главный радиочастотный центр РФ планирует закупить свыше 50 мобильных устройств иностранных производителей на сумму более двух миллионов рублей. Среди них - смартфоны iPhone и планшеты iPad от Apple. Целью закупки является проверка защищенности данных устройств. По словам председателя профильного комитета нижней палаты парламента Александра Хинштейна, в настоящее время вопрос о запрете на использование iPhone простыми жителями РФ не стоит. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Отмечается, что такое утверждение является доказательством того, что устройствами Apple можно пользоваться без опасений.

Добавляется, что ранее ФСБ была зафиксирована угроза в виде вредоносного ПО на iPhone, поэтому теперь эта проблема находится под пристальным вниманием отечественных спецслужб. Так, ею было запрещено пользоваться сотрудниками Минтранса России.

Уточняется, что жителям РФ, хотя и не запрещено пользоваться техникой данного производителя, все же нужно быть осторожными.