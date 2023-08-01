Депутат Хинштейн рассказал о вероятности запрета пользования iPhone в России
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
Главный радиочастотный центр РФ планирует закупить свыше 50 мобильных устройств иностранных производителей на сумму более двух миллионов рублей. Среди них - смартфоны iPhone и планшеты iPad от Apple. Целью закупки является проверка защищенности данных устройств. По словам председателя профильного комитета нижней палаты парламента Александра Хинштейна, в настоящее время вопрос о запрете на использование iPhone простыми жителями РФ не стоит. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Отмечается, что такое утверждение является доказательством того, что устройствами Apple можно пользоваться без опасений.
Добавляется, что ранее ФСБ была зафиксирована угроза в виде вредоносного ПО на iPhone, поэтому теперь эта проблема находится под пристальным вниманием отечественных спецслужб. Так, ею было запрещено пользоваться сотрудниками Минтранса России.
Уточняется, что жителям РФ, хотя и не запрещено пользоваться техникой данного производителя, все же нужно быть осторожными.