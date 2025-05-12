Депутат Иванов призвал защитить посетителей салонов красоты от фильмов про «разврат»

Жители РФ все чаще жалуются на показ фильмов с тематикой ЛГБТ* в салонах красоты, где запрещенный контент показывают во время процедур. По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, важно ограничить такого рода трансляции. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что люди проводят в салонах красоты довольно много времени и часто сталкиваются с ситуацией, когда там на экранах демонстрируются кинофильмы, содержание которых вызывает у них дискомфорт и возмущение. К тому же, если посетители делают замечания, администрация салонов нередко ссылается на то, что у них имеются прочие клиенты и мастера, которые не против такого контента.

По мнению общественника, в целом развлекательный видеоконтент салонов красоты необходимо отбирать тщательнее, так как там нередко попадается мусор, который нарушает законодательство и вызывает отторжение у значительной части посетителей.

Он добавил, что это является своего рода навязыванием определенной идеологии или просто дурного вкуса людям, пришедшим в салон за услугой, а не за идеологической обработкой или порцией низкосортного юмора. Таким образом, власти должны защитить граждан, особенно женщин, от негативного влияния пропаганды, которая направлена на разрушение традиционных семейных ценностей, а также от откровенной халтуры.

Ранее он предложил удалить все упоминания вейпов из соцсетей.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.