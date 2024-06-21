Депутат из Химок передал партию помощи для бойцов зоны СВО

«Помогать тем, кто находится на передовой, и особенно тем, кого ты знаешь лично, считаю своим долгом. Наши военнослужащие сами определяют, что в данный момент им более необходимо. В этом месяце приобрели им удобную форму. Средства для приобретения двух костюмов и продукты переданы волонтерам и скоро будут отправлены в ЛНР», — рассказал Валентин Герасимов.