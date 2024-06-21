Депутат из Химок передал партию помощи для бойцов зоны СВО
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]
В городском округе Химки депутат Валентин Герасимов встретился с коллективом дошкольного отделения лицея № 7, в ходе которой участники встречи обсудили тему СВО, а также собрали груз для военнослужащих, который волонтеры отправят в Луганскую Народную Республику.
«Помогать тем, кто находится на передовой, и особенно тем, кого ты знаешь лично, считаю своим долгом. Наши военнослужащие сами определяют, что в данный момент им более необходимо. В этом месяце приобрели им удобную форму. Средства для приобретения двух костюмов и продукты переданы волонтерам и скоро будут отправлены в ЛНР», — рассказал Валентин Герасимов.
Сбор грузов для жителей новых регионов и бойцов на линии соприкосновения проводят в Химках с начала СВО. Активисты, местные депутаты, городские предприятия и организации, а также неравнодушные жители приносят в пункты сбора все самое необходимое, в том числе продукты и одежду.
«Помочь нашим солдатам и жителям территорий, близких к линии соприкосновения, сегодня может каждый. Нашим ребятам сейчас очень важна поддержка. Оставаться в стороне нельзя. На сегодняшний день из Химок отправили более 200 тонн гуманитарных грузов», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.