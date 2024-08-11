Депутат из подмосковных Химок отправляется добровольцем в зону СВО

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов уже подписал контракт и в скором времени отправится добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что народный избранник уже более двух лет возит на Донбасс все то, что необходимо местным жителям и участникам СВО. Артур Каримов отметил, что не может оставаться в стороне и решил встать на путь добровольца.

При этом Каримов не планирует оставлять работу депутата. Он будет регулярно приезжать в Химки и реализовывать новые проекты. По словам народного избранника, добрые дела — неотъемлемая часть его жизни. Он призывает каждого относиться с теплом и душой к ближнему и помогать тем, кто в этой помощи нуждается.

Напоминаем, что граждане, проходящие военную службу по контракту, могут рассчитывать на достойную оплату труда. Размер единовременной выплаты при заключении контракта от государства и региона составляет как минимум 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне СВО боец получает от 210 тысяч рублей в месяц. Также доступны дополнительные стимулирующие выплаты в размере до одного

Подробная информация о прохождении службы по контракту доступна на этом сайте или по телефону 8 (495) 990-77-77. Региональный пункт отбора и подготовки добровольцев, который был открыт при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.