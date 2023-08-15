По словам парламентария Виталия Милонова, жителям РФ вообще нечего делать в Европе. Поскольку на фоне снабжения Украины оружием, это выглядит безнравственно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что это бесчестно по отношению к тем, кто проливает свою кровь на Украине за свободу нашей страны.

По мнению депутата, значительная часть европейских политиков имеет искаженные понятия. Из-за чего в свою очередь вся политика не строится на завтрашнем дне

Милонов подчеркнул, что такая политика бесперспективна, поскольку является причиной наплыва мигрантов, низкой демографии и межэтнических проблем.