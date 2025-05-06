По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, переименование аэропорта «Пулково» в «Ленинград» является лишним. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что «Пулково» является историческим названием, которое менять не следует. Также общественникам и активистам не стоит провоцировать собственными инициативами общественные конфликты в политических целях.

По мнению парламентария, тот факт, что на въезде в северную столицу написано «город Санкт-Петербург», а ниже — «город-герой Ленинград», уже отражает уважение к истории.

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