Пилот Nordwind «начертил» звезду в небе над Петербургом

Согласно данным FlightRadar, воздушное пространство над Санкт-Петербургом остается недоступным. Однако не все рейсы ограничиваются стандартными маневрами в ожидании посадки. Пилот рейса NWS318 авиакомпании Nordwind проявил креативность, изобразив в небе пятиконечную звезду, предположительно, в преддверии Дня Победы, сообщил портал «Фонтанка».

Boeing 737, выполнявший этот рейс, стартовал из Кемерово примерно в 5:00 мск. Планировалось, что он прибудет в Пулково в 9:06, но, очевидно, из-за ограничений рейс будет задержан.

С 7:25 утра в петербургском аэропорту ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок.

Ранее сообщалось, что самолет маршрута Москва — Нальчик экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево.