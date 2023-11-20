Депутат Милонов считает необходимым запретить усыновление иностранцами детей из России

Депутатами нижней палаты парламента подготовлен законопроект о запрете усыновления ребенка иностранными гражданами, если в их государстве разрешена смена пола. По словам парламентария Виталия Милонова, в таких делах не следует принимать полумеры, то есть в нашей стране должен быть введен закон о запрете института иностранного усыновления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.