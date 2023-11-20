Депутат Милонов считает необходимым запретить усыновление иностранцами детей из России
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Депутатами нижней палаты парламента подготовлен законопроект о запрете усыновления ребенка иностранными гражданами, если в их государстве разрешена смена пола. По словам парламентария Виталия Милонова, в таких делах не следует принимать полумеры, то есть в нашей стране должен быть введен закон о запрете института иностранного усыновления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что внутри страны колоссальные очереди из желающих усыновить ребенка.
По мнению депутата, исключение можно сделать только для родственников, живущих в иных государствах, потому что семьи разлучать нельзя.