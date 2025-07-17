Депутат Московской областной думы Михаил Ждан совершил обход территории прилегающей к КНС-27 в Пушкино

Депутат Московской областной думы Михаил Ждан в сопровождении руководителя отдела по охране окружающей среды администрации Ольги Носовой провел проверку территории, граничащей с КНС-27 в Пушкино, и прибрежных зон реки Учи, расположенной неподалеку.

В ходе проверки было установлено, что сброс сточных вод в реку и на прилегающую территорию полностью прекращен. Коммунальные службы провели масштабные работы по улучшению внешнего вида: очистили берега от поваленных деревьев и убрали мусор с поверхности воды. Для устранения последствий прошлых происшествий использовались специальные абсорбенты.

«Мы констатируем, что работы по устранению негативных последствий выполнены. Важно, что сбросы прекращены и территория очищена», — отметил Михаил Ждан.

На самой канализационной насосной станции продолжаются работы по обновлению насосного оборудования. Ввиду значительного износа станции и ее инфраструктуры объект включен в программу развития инженерных коммуникаций. Это позволит повысить надежность и обеспечить возможность ремонта КНС в течение длительного периода.

По словам Михаила Ждана, эксперты взяли пробы воды из реки Учи в районе КНС. Результаты лабораторных исследований показали, что концентрация вредных веществ находится в пределах установленных норм.