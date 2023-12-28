Депутат Мособлдумы исполнит мечту мальчика из Донецкой Народной Республики
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительство МО]
Депутат Москосвкой областной Думы Лев Закиров принял участие во Всероссийской акции «Елка Желаний». Он снял в елки желание восьмилетнего Максима Замай, проживающего в Новоазовском районе в ДНР.
Известно, что мальчик хочет участвовать в соревнованиях по компьютерным играм, а также мечтает стать киберспортсменом. Его новогодним желанием стал планшет.
«Сам иногда играю в компьютерные игры, Максим. Понимаю твое желание. Будет тебе планшет, и надеюсь, что ты будешь очень рад, и очень счастлив», - отметил Закиров.