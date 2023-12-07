Депутат Мособлдумы пообщался в Рузе с родственниками бойцов СВО
Фото: [Владимир Вшивцев пожелал участникам встречи терпения и душевных сил/Ирина Паленова]
Депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев пообщался с родными бойцов на мероприятии, организованном в Дороховской школе Рузского городского округа. Об этом рассказали в пресс-центре Московской областной думы.
Отмечается, что мамы и жены бойцов рассказали о своих родных, поделились своими переживаниями, обсудили с депутатом предусмотренные меры поддержки, денежное довольствие, лечение и систему реабилитации военнослужащих.
«Такие мероприятия проводятся на постоянной основе, чтобы близкие бойцов могли максимально оперативно решить возникшие у них проблемы и получить необходимые ответы. Нашим ребятам важно знать, что их семьи ни в чем не нуждаются», — подчеркнул парламентарий.
В завершении встречи Владимир Вшивцев пожелал участницам терпения, душевных сил.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили поддержку участников СВО.