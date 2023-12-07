Депутат Мособлдумы пообщался в Рузе с родственниками бойцов СВО

«Такие мероприятия проводятся на постоянной основе, чтобы близкие бойцов могли максимально оперативно решить возникшие у них проблемы и получить необходимые ответы. Нашим ребятам важно знать, что их семьи ни в чем не нуждаются», — подчеркнул парламентарий.