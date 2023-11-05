Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Там он вместе с руководителем учебно-тренировочного комплекса, полковником запаса Сергеем Яковенко осмотрел учебные классы, территорию, пообщался с контрактниками и их наставниками, в том числе участниками СВО.

«Главное — все ребята замотивированы на защиту Родины, большая часть — служили в армии потому многие вещи просто необходимо вспомнить. С момента моего крайнего посещения в пункте отбора открыли почтовое отделение, буфет и магазин необходимых мелочей, которые нужны в быту. В классах и на территории есть НАТОвская техника, которую изучают военнослужащие», — поделился Ефимов.

Сергей Яковенко сообщил, что на пункт отбора добровольцы приезжают каждый день, в том числе есть иностранцы: из Кубы, Колумбии, Непала, Украины, Грузии и Таджикистана. Все они проходят дополнительную проверку ФСБ.

«Перед подписанием контракта мужчины проходят полное медобследование, в том числе и флюорографию. С ними беседуют психологи, военные специалисты, определяют готовность к службе. Если медкомиссия дает добро, то гражданин поступает в казарму и в течение 4-5 дней, пока оформляется полный комплект документов, начинает вместе со своими товарищами проходить курс молодого бойца», — подчеркнул Яковенко.

В ход общения с Тарасом Ефимовым будущие контрактники попросили пополнить библиотеку пункта отбора специализированной литературой по военной науке.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.