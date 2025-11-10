Депутат Мособлдумы Володин проверил оснащение детских школ искусств Красногорска

Депутат Московской областной думы Роман Володин провел рабочую инспекцию в трех ключевых учреждениях дополнительного образования Красногорска, чтобы на месте оценить их потенциал и нужды. Вместе с представителями Общественной палаты и молодыми парламентариями он посетил хореографическую школу «Вдохновение», музыкальную хоровую школу «Алые паруса» и Детскую музыкальную школу имени А.А. Наседкина.

Красногорская детская хореографическая школа «Вдохновение», основанная в 2001 году, сегодня является кузницей балетных кадров для региона. Более 250 детей здесь постигают азы классического танца под руководством педагогов, удостоенных государственных почестей. Работа уже принесла престижные результаты: ученики регулярно завоевывают Гран-при на всероссийских и международных конкурсах. Уникальность «Вдохновения» – в построенной вертикали образования: после четвертого класса выпускники переходят в Красногорское хореографическое училище. Недавно материальная база школы усилилась благодаря областной программе «Культура и туризм Подмосковья» – учреждение получило рояль и пятирядный баян.

Школа «Алые паруса», отмечающая в этом году полувековой юбилей, подтверждает: традиции – это не застывшая форма, а динамичный ресурс. Член Федерации детских и юношеских хоров России, она известна далеко за пределами области. Ярким доказательством служит победа концертного хора девочек на Всемирных хоровых играх в Сочи в 2016 году. Сегодняшние ученики продолжают эту славную традицию, становясь лауреатами престижных фестивалей. В рамках той же госпрограммы школа получила практическое подкрепление для своих побед – четыре пианино, три аккордеона и четыре баяна, что напрямую влияет на качество образовательного процесса.

Детская музыкальная школа имени А.А. Наседкина, 75-летний юбиляр, представляет собой полноценный образовательный хаб. Здесь реализуются семь профессиональных и пятнадцать общеобразовательных программ, а имя народного артиста РСФСР, присвоенное в 2018 году, задает высокую планку. Самое масштабное преображение пережило здание школы: капитальный ремонт по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» полностью обновил его изнутри и снаружи – от кровли и фасадов до инженерных сетей. До конца года классы получат новую мебель и музыкальные инструменты, что завершит создание современной образовательной среды.

Подводя итоги визита, депутат Роман Володин дал высокую оценку работе коллективов всех трех школ. Он акцентировал, что поддержка таких учреждений – это не статья расходов, а стратегическая инвестиция в человеческий капитал региона.