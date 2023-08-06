Депутат Нилов назвал причины указания цен за литр и килограмм

Депутаты нижней палаты парламента готовят законопроект по указанию обязательной стоимости за литр и килограмм. По словам главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, продавцами используются различные маркетинговые ходы для того, чтобы не волновать покупателя ростом цен и одновременно сохранять прибыль. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Парламентарий уточнил, что нередко можно увидеть в магазине, например, коробку или бутылку молока объемом не один литр, а 0,9 литров.

По его мнению, такая инициатива несет себе возможность четкой и ясной ориентации покупателя в отношении объема продукции и ее стоимости.

Нилов подчеркнул, что такая практика имеется во многих странах.