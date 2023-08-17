Депутат Нилов объяснил важность кредитной амнистии в России

Депутаты Госдумы предложили в России ввести кредитную амнистию для семей с детьми для возможности справиться с задолженностями перед банками. По информации Банка России, уровень закредитованности россиян в мае текущего года составил 41%. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, общество на данный момент весьма закредитовано. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что сегодня следует подумать хотя бы об отдельных категориях граждан, которым это необходимо, например семьи участников спецоперации. Уже в настоящее время долги списываются с данных категорий людей.

По мнению парламентария, для решения данной проблемы в первую очередь нужно прекратить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов.

Он уточнил, что прежде всего следует определить категорию, с которой стоит начать.