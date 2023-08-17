Депутат Нилов объяснил важность кредитной амнистии в России
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Депутаты Госдумы предложили в России ввести кредитную амнистию для семей с детьми для возможности справиться с задолженностями перед банками. По информации Банка России, уровень закредитованности россиян в мае текущего года составил 41%. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, общество на данный момент весьма закредитовано. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что сегодня следует подумать хотя бы об отдельных категориях граждан, которым это необходимо, например семьи участников спецоперации. Уже в настоящее время долги списываются с данных категорий людей.
По мнению парламентария, для решения данной проблемы в первую очередь нужно прекратить деятельность микрофинансовых организаций и коллекторов.
Он уточнил, что прежде всего следует определить категорию, с которой стоит начать.