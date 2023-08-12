Депутат Нилов перечислил тяжелые последствия насаждения четырехдневки в России

В нашей стране развернулась дискуссия по поводу вероятного перехода на режим четырехдневной рабочей недели. Однако в нижней палате парламента мнения разделились: так, после введения такого правила для многодетных семей работодатели перестанут трудоустраивать таких людей, также предлагалось сократить рабочую неделю до 36 часов. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, почему сокращение рабочего времени неизбежно, тем не менее законодательно принуждать к этому нельзя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что определенные граждане уже работают в России по три-четыре дня в неделю.

По мнению парламентария, насильное сокращение рабочей недели станет поводом повышения цен на выпускаемую продукцию, а это послужит ударом по экономике.

Он подчеркнул, что главное в данном вопросе – отсутствие снижения дохода граждан при сокращении рабочей недели.

Нилов добавил, что способов реализовать это множество, и рынок сделает это сам, как показал опыт работы в пандемию коронавируса. Тем не менее к данному вопросу, как подчеркнул депутат, стоит подходить аккуратно.