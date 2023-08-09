Депутат Нилов перечислил важные поправки в проект поддержки молодых семей
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В России планируют ввести субсидии на аренду жилья для семейных пар, которые прожили в браке свыше трех лет. Их размер может составить до 30%. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов дал оценку этой инициативе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, любая мера финансовой поддержки семей важна, поскольку все они стимулируют рождаемость.
Парламентарий считает, что в инициативе субсидий на аренду квартир должен быть принцип адресности: например, дать возможность субсидирования семьям, которые планируют ребенка, или уже имеют детей.
По мнению Нилова, также большую роль в данном вопросе должен присутствовать вопрос региона и площади.