Депутат Нилов перечислил важные поправки в проект поддержки молодых семей

В России планируют ввести субсидии на аренду жилья для семейных пар, которые прожили в браке свыше трех лет. Их размер может составить до 30%. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов дал оценку этой инициативе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, любая мера финансовой поддержки семей важна, поскольку все они стимулируют рождаемость.

Парламентарий считает, что в инициативе субсидий на аренду квартир должен быть принцип адресности: например, дать возможность субсидирования семьям, которые планируют ребенка, или уже имеют детей.

По мнению Нилова, также большую роль в данном вопросе должен присутствовать вопрос региона и площади.