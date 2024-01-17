Депутат Нилов пояснил причины завершения программы семейной ипотеки

Ситуация с доступным жильем в нашей стране остается удручающей. Программа льготной ипотеки не оправдала возложенных на нее ожиданий, а в июле истекает срок действия семейной ипотеки и ипотеки с государственной поддержкой. По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, программа льготной ипотеки была «скорректирована» для пресечения массовых злоупотреблений ею. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.