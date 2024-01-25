Депутат Нилов считает «вульгарной и дикой» идею лишать граждан РФ жилья через деприватизацию

В России предложили конфисковать квартиры у людей с низким достатком и перевести их из частной собственности в коммунальную. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, эта инициатива является весьма странной и звучит вульгарно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что реализация данной инициативы маловероятна.

По мнению парламентария, при наличии проблем жилищного характера и отсутствия возможности содержать жилье ему следует помогать, а не лишать последнего.

Он отметил, что в России до сих пор есть очереди на выделение жилья соцнайма.