Депутат Нилов заявил, что в этом году полис ОСАГО станет компенсировать ущерб от сосулек

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, с 1 сентября в нашей стране вступают в силу новые правила в отношении оформления полисов ОСАГО, которые должны значительно упростить жизнь автовладельцам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что также планируется расширить программу ОСАГО с целью дополнительной защиты автовладельцев от таких случаев, когда их автомобиль был поврежден упавшей сосулькой.

По мнению парламентария, на данный момент такие выплаты полагаются только тем, у кого имеется КАСКО.