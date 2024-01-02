Депутат Нилов заявил о повышении МРОТ в этом году

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, с начала наступившего года минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рублей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что в данном направлении следует двигаться дальше.

По мнению парламентария, даже 19 тыс. рублей являются маленькой суммой для зарплаты особенно с учетом растущей инфляции.