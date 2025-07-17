Депутат округа Пушкинский организовал отправку гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в СВО

Дмитрий Кульков, представляющий Совет депутатов округа Пушкинский, член фракции «Единая Россия» и руководитель предприятия «Пластик Он Лайн», продолжает оказывать всестороннюю поддержку российским бойцам, участвующим в специальной военной операции. Он организовал передачу очередной партии предметов первой необходимости для волонтеров из группы «Никто, кроме нас».

На этот раз, реагируя на непосредственную потребность военнослужащих, была отправлена партия бензопил. По традиции Дмитрий Кульков дополнил груз продукцией, произведенной на его предприятии.

В своем личном Telegram-канале депутат рассказал о том, что бойцы одного из подразделений обратились к нему с конкретной просьбой предоставить маскировочные сети для бронетехники.

«Мастера подготовили несколько сетей, в ближайшее время все будет доставлено на передовую. Пообщался с волонтерами и выяснил, что еще им нужно», — сообщил Дмитрий Кульков.

Он подчеркнул, что помощь, которую волонтеры оказывают участникам СВО, крайне важна для тех, кто находится на передовой и защищает страну.