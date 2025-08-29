Депутат посоветовал школьникам и студентам помолиться перед новым учебным годом

Духовные методы могут значительно облегчить обучение в школах и вузах. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

В частности, он напомнил о почитании иконы Божией Матери «Прибавление ума», которой традиционно молятся о ясности ума и успешном восприятии знаний.

Также Иванов отметил роль преподобного Сергия Радонежского, который считается небесным покровителем всех учащихся. Согласно житию, в детстве будущему святому тяжело давалась грамота, и лишь после усердной молитвы Бог даровал ему способность к обучению. Именно поэтому к нему часто обращаются за помощью в учебе.

«Самое главное — это не просто формальное обращение к святому, а сердечная, глубокая молитва. Вера и усердие в учебе должны идти рука об руку», — подчеркнул Иванов.

Помимо этого, депутат рекомендовал молиться святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, создателям славянской азбуки, а также великомученице Екатерине, почитаемой как покровительница образования.

Иванов также подчеркнул историческую роль монастырей на Руси, которые были центрами просвещения, науки и культуры. Он подчеркнул, что в стенах обителей переписывались и сохранялись книги, велись летописи и работали искусные иконописцы, что позволяло называть их первыми образовательными учреждениями.

