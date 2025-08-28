Эксперт оценил слова брянского депутата о необходимости молиться о закрытии кредитов

В условиях роста закредитованности россиян необычный совет по решению долговых проблем дал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Парламентарий, возглавляющий движение «Россия православная», предложил гражданам обращаться за помощью в погашении кредитов к святому Спиридону Тримифунтскому. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Иванов пояснил, что в православии не существует специальных молитв для закрытия кредитов, но верующие могут просить у святых дарования рассудительности и помощи в финансовых делах. Кроме Спиридона Тримифунтского, он рекомендовал обращаться к покровителю предпринимателей Иоанну Сочавскому и святому Василию Блаженному как защитнику нуждающихся. При этом депутат подчеркнул, что молитва должна сочетаться с практическими действиями: усердной работой, разумным планированием бюджета и отказом от ненужных трат.

Однако такой совет вызвал волну иронии в социальных сетях. Пользователи спрашивают, можно ли теперь приходить в банк вместо платежа с молитвой, отмечают, что ипотека после молитв не списывается, и предлагают освящать банковские карты. Многие восприняли рекомендации как издевательство над людьми, которые действительно испытывают финансовые трудности. Особое недоумение вызвал тот факт, что подобные советы исходят от представителей власти в момент, когда граждане нуждаются в реальных экономических решениях.

Народное творчество сразу породило серию саркастических комментариев. Кто-то вспомнил анекдот про кредиты под «честное слово», другие поинтересовались, кому нужно молиться о даровании ума самим депутатам. Наблюдатели также провели параллель со списанием долгов африканским странам, иронично предположив, что их боги оказались эффективнее в вопросах финансового чуда.

Таким образом, духовные советы депутата, хотя и основаны на традиционных ценностях, оказались совершенно оторваны от реальных проблем людей с кредитной нагрузкой. Эта история наглядно показала разрыв между ожидаемой гражданами практической помощью и предлагаемыми методами решения финансовых трудностей.

