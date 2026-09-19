Центр общественного наблюдения в Одинцове посетила Герой России Людмила Болилая. Она отметила хорошо организованную систему видеоконтроля за избирательными участками Подмосковья и поблагодарила всю команду за слаженную работу, сообщил канал пресс-центра Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

По словам Болилой, она впервые оказалась в столь высокотехнологичном центре, где на мониторы в режиме реального времени можно вывести изображение с конкретного избирательного участка Подмосковья. Она подчеркнула, что это очень важно, поскольку система позволяет моментально замечать любые нюансы, пресекать возможные нарушения и оперативно реагировать на обращения людей.

«Огромная благодарность организаторам и общественным наблюдателям за их труд. Нагрузка в эти дни колоссальная, но все работают слаженно и профессионально. Благодаря такой открытости и избиратели, и кандидаты могут быть абсолютно уверены в честности и прозрачности результатов голосования», — отметила Герой России Людмила Болилая.

Герой России также поделилась личными впечатлениями от голосования на избирательном участке в Ступине.

«Я проголосовала вчера в Ступине. Увидела, с каким приподнятым настроением приходят люди: целыми семьями, с детьми — как на настоящий праздник! Очень радует высокая активность жителей Подмосковья», — отметила Людмила Болилая.

Ранее сообщалось, что социалист из Сербии обратил внимание на позитивный настрой избирателей в Подмосковье.