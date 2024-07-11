Депутат Тарбаев не подтвердил резкого роста стоимости номеров в гостиницах из-за туристического налога

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, туристический налог имеется во многих странах, а его регулирование отдано на региональный или даже муниципальный уровень, поэтому в нашей стране его введение не окажет влияния на резкий скачок стоимости номеров в отелях. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что сегодня в некоторых регионах идет эксперимент по курортному сбору. Он оказался вполне успешным.

По мнению парламентария, депутатами и экспертами велось рассмотрение различных вариантов поддержки процесса создания туристической инфраструктуры на местах как посредством туристического сбора, так и в виде туристического налога. В результате было принято решение остановиться на втором варианте.

Он уточнил, что введение туристического налога также станет способствовать выводу из «серой зоны» средств размещения, оказывающих соответствующие временные услуги, однако не подпадающие под контроль государства.