Депутат Толмачев считает необходимостью законодательное закрепление понятия «студенческая семья»

На днях кабмин представил нацпроект «Семья», целью которого является укрепление и развитие ценности брака среди молодежи. По словам депутата Александра Толмачева, особое внимание там уделили и студенческим семьям, поэтому важно, чтобы в ближайшие годы именно данная категория россиян получила поддержку от государства. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что студенческим парам приходится сложно, особенно когда на руках маленький ребенок, на них большая ответственность за себя, за малыша, за учёбу или преподавание. Поэтому правительство РФ предлагает создать все условия для проживания в вузовских общежитиях для студентов с детьми, в самих образовательных учреждениях требуется создать комнаты матери и ребенка.

По мнению парламентария, закрепление в законодательстве понятия «студенческая семья» станет возможностью для получения господдержки на совершенно ином уровне.