Депутаты Городского округа Пушкинский вручили подарки особенным детям

В преддверии Дня защиты детей в Ивантеевке состоялся мастер-класс по изготовлению изделий в технике скарббукинг, который посетил депутатский корпус Городского округа Пушкинский.

В мероприятии приняли участие ребята с ограниченными возможностями здоровья. Дети в возрасте до 14 лет выполняли творческие поделки, чтобы подарить их участникам специальной военной операции. Помогали им в этом родители.

За процессом создания наблюдали председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула, заместитель председателя Николай Михайлин, а также депутаты Анна Дунаева, Владимир Савенко и Михаил Рыжакин. Гости передали детям подарки от депутатского корпуса.

Специалист по реабилитационной работе Мария Роман рассказала, что на одном мастер-классе были выполнены две работы — «Семья» и «Ладошки», символизирующие единство семьи. Заранее для ребят подготовили шаблоны.

«Детям с особенностями развития самостоятельно участвовать в развивающих занятиях сложно, поэтому мамы и папы намазывали им на кисти клей, а дети прикладывали к нему материалы. То есть это была совместная работа семей», — пояснила специалист.

Папа одного из воспитанников центра Роман рассказал о том, какие положительные эмоции испытал на мероприятии его маленький сын.

«Мы занимаемся в реабилитационном центре недавно, надеемся на положительный результат, в том числе — достигаемый через вот такие интересные задания», — сказал мужчина.

Заместитель директора КЦСОиР «Пушкинский» Мария Крайнева рассказала, почему дети посвящали свои рисунки именно семейной тематике.

«Мы вложили свою доброту и частичку всего огромного сердца нашего Центра в эти творческие работы, чтобы бойцы, которые защищают родину, чувствовали, что их ценят, любят и уважают. Семейная тематика мастер-класса не случайно пересеклась с образами бабочек, которые символизировали малышей — дети олицетворяют легкость и полет души, окутывая ощущением счастьем свои семьи», — подчеркнула Мария Крайнева.

В скором времени центр посетят военные СВО, которым передадут сделанные ребятами поделки. Дети старательно вырезали и приклеивали ладошки, а рядом с ними разместили ярких бабочек — символ летнего настроения.