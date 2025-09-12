Депутаты Госдумы предложили компенсировать гражданам расходы на лечение

Депутаты Госдумы предложили рассмотреть новый законопроект, направленного на финансовую поддержку россиян, несущих значительные расходы на медикаменты. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента по инициативе Сергея Миронова.

Согласно предложенной инициативе, российские семьи, чьи затраты на приобретение жизненно важных препаратов по врачебному назначению превышают 10% от общего дохода, смогут претендовать на специальную государственную субсидию. Эта мера призвана защитить интересы наименее обеспеченных слоев населения.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что право на компенсацию не распространяется на граждан, чей среднедушевой или совокупный доход от всех видов деятельности более чем в три раза превышает установленный прожиточный минимум. Сергей Миронов в комментарии для РИА Новости подчеркнул, что механизм выплат должен быть максимально оперативным. По его словам, субсидия может предоставляться сразу после назначения курса лечения, а в случае, если лекарства уже куплены за собственные средства, граждане должны получить денежную компенсацию понесенных затрат.

