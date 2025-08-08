Депутаты и жители Шатурторфа оценили состояние дворов и детских площадок

Представители законодательной власти и активные жители поселка Шатурторф провели совместную проверку состояния дворовой территории и безопасности детских игровых зон. Во время встречи с местными жителями, они обсудили существующие проблемы и возможные пути их решения.

Жители поселка обратили внимание на необходимость обновления оборудования на детской площадке, расположенной по адресу: Красные Ворота, 19. В частности, была поднята проблема изношенных игровых элементов, отсутствия песка в песочнице для самых маленьких и случаев вандализма. В ответ на эти обращения, делегаты заверили, что камера системы «Безопасный регион», установленная на площадке, функционирует исправно, и при необходимости можно оперативно идентифицировать нарушителей общественного порядка. Обращаться с вопросами и сообщениями можно как к руководителю территории Владимиру Жарову, так и непосредственно к депутатам.

«Безопасность детей — безусловный приоритет для каждого из нас. Важно не только контролировать состояние оборудования на игровых площадках и своевременно проводить его замену, но и обеспечивать чистоту и комфорт для малышей», — прокомментировал депутат Совета депутатов м. о. Шатура Дмитрий Бывшев.

Помимо этого, депутаты и общественные деятели осмотрели дворы, расположенные по адресам: ул. Лесная, д. 7 и д. 8. По запросу жителей дома № 8, в этом году во дворе была проведена масштабная реконструкция: уложен новый асфальт, установлены удобные скамейки, осветительные опоры и фонари. Также были благоустроены входные группы в подъезды дома № 8, оборудована большая парковка, и проведена асфальтировка двора. Жители выразили удовлетворение, отметив значительное улучшение комфорта и уюта на придомовой территории.

Жители Шатурторфа получат возможность лично задать интересующие их вопросы депутатам, общественным активистам, представителям администрации и организациям округа в ходе работы выездной администрации, которая запланирована на 26 августа.