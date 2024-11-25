Депутаты из Талдома приняли участие в XXIX Конференции партии «Единая Россия»

Ежегодная итоговая конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась в Красногорске, собрав делегации из разных муниципалитетов. Депутаты городского округа Талдом также поучаствовали в событии, где не только отмечали результативную работу, но и обсудили главные задачи на будущий год.

Спикер Мособлдумы и секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов открыл мероприятие. Он приветствовал присутствующих и похвалил депутатов за продуктивную работу. Отметили, что благодаря их преданности делу и слаженности Московское областное отделение последние годы находится в лидерах по ряду направлений. Большая заслуга это и Талдомского округа, где представители партии и ее участники неустанно трудятся на благо населения.

Особенно выделили, что активно и успешно ведется поддержка участников спецоперации, оперативно оказывается помощь их близким.

По словам Брынцалова, помощь фронту и родным бойцов — основное направление.

«Всего с начала СВО подмосковная «Единая Россия» вместе с депутатским корпусом провела почти 54 тысячи мероприятий по поддержке бойцов и помощи фронту. И эта работа ни на один день не останавливается», — отметил спикер.

Напомнили, что муниципальным штабам «ЕР» удалось с начала 2024 года собрать более двух тонн гуманитарного груза и успешно доставить до адресатов.

В ходе конференции также напомнили, что в округах за 20 тысячами семей военнослужащих закрепили своих представителей власти и депутатов, что позволяет оказывать им поддержку более оперативно. Московская область стала первой в России, кто ввел такую полезную практику.