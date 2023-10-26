Депутаты Мособлдумы приняли закон о бессрочной выдаче сертификатов на жилье детям-сиротам

Московская областная дума на заседании в четверг, 26 октября, приняла закон о бессрочной выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам.

Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, слова которого приводит РИАМО, такая мера поддержки в Подмосковье востребована. Он также напомнил, что по просьбе детей в этом году дважды продлевали срок выдачи сертификатов.

Председатель Мособлдумы добавил, что с помощью жилищного сертификата дети-сироты могут выбрать понравившееся им жилье в пределах Подмосковья.

В этом году в Московской области жильем обеспечили более 750 детей-сирот, свыше 270 из них выбрали сертификат на приобретение недвижимости.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили строительство храмов и поддержку участников спецоперации.