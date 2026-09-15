Полкилограмма волос в желудке: врачи Екатеринбурга спасли 25-летнюю пациентку

В Екатеринбурге врачи удалили из желудка 25-летней женщины плотный ком волос весом около 500 г. Пациентка поступила в Центральную городскую больницу № 7 с сильными болями в животе, тошнотой и резкой слабостью. Об этом 14 сентября сообщил Минздрав Свердловской области.

Обследование показало, что желудок женщины оказался полностью заполнен плотным образованием из волос. Причиной его формирования стал синдром Рапунцель, при котором человек жует и проглатывает собственные волосы.

Организм не способен переваривать волосы, поэтому при их длительном попадании в желудок волокна постепенно накапливаются, переплетаются и формируют плотный ком — трихобезоар.

Удалить образование естественным путем было невозможно. По словам заместителя главного врача ЦГБ № 7 по хирургии Георгия Светлакова, специалисты провели операцию через разрезы и полностью извлекли инородное тело, сохранив орган.

Операция прошла успешно. В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.