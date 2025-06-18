Депутаты округа Пушкинский посетили фермерское хозяйство
Фото: [Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский]
Сегодня, 18 июня, депутаты Совета депутатов Городского округа Пушкинский побывали с рабочей поездкой на фермерском хозяйстве Сергея Ляшенко, расположенном неподалеку от поселка Ашукино.
Ферма радует нас огромным выбором вкуснейших продуктов: молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло и разнообразные сыры из козьего, овечьего и коровьего молока – всего около 50 позиций. Так же здесь разводят коров и коз.
Фото: [Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский]
Это хозяйство – отличный пример того, как можно успешно развивать фермерское дело в нашем округе Пушкинском. Развитие фермы стало возможным благодаря поддержке Минсельхоза области – в 2022 году Сергей Николаевич получил грант на закупку оборудования для лаборатории контроля качества и на увеличение поголовья овец. К 2027 году планируется увеличить количество овец в 8 раз – до 1200.
Фото: [Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский]
Депутаты увидели, как устроен весь производственный процесс: от ухода за животными до изготовления сыра. Особое внимание обратили на современные методы в животноводстве, сохранение традиционных рецептов и, конечно же, на качество продукции.
Во время встречи обсудили вопросы развития сельского хозяйства в нашем муниципалитете и как депутаты могут помочь местным предпринимателям.
«Сергей Николаевич и его коллектив на собственном примере демонстрируют, как можно успешно вести бизнес, обеспечивая жителей качественными натуральными продуктами. Такие предприятия — гордость нашего округа! Отмечу, что поддержка сельскохозяйственных предприятий является одним из направлений работы Совета депутатов», — отметил председатель Совета депутатов Пушкинского Артем Садула.