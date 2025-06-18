Депутаты округа Пушкинский посетили фермерское хозяйство

Сегодня, 18 июня, депутаты Совета депутатов Городского округа Пушкинский побывали с рабочей поездкой на фермерском хозяйстве Сергея Ляшенко, расположенном неподалеку от поселка Ашукино.

Ферма радует нас огромным выбором вкуснейших продуктов: молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло и разнообразные сыры из козьего, овечьего и коровьего молока – всего около 50 позиций. Так же здесь разводят коров и коз.

Фото: [ Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский ]

Это хозяйство – отличный пример того, как можно успешно развивать фермерское дело в нашем округе Пушкинском. Развитие фермы стало возможным благодаря поддержке Минсельхоза области – в 2022 году Сергей Николаевич получил грант на закупку оборудования для лаборатории контроля качества и на увеличение поголовья овец. К 2027 году планируется увеличить количество овец в 8 раз – до 1200.

Фото: [ Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский ]

Депутаты увидели, как устроен весь производственный процесс: от ухода за животными до изготовления сыра. Особое внимание обратили на современные методы в животноводстве, сохранение традиционных рецептов и, конечно же, на качество продукции.

Во время встречи обсудили вопросы развития сельского хозяйства в нашем муниципалитете и как депутаты могут помочь местным предпринимателям.