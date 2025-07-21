Депутаты округа Пушкинский проконтролировали работы по благоустройству во дворе в Ивантеевке
Фото: [Анна Дунаева]
Члены фракции «Единая Россия» Пушкинского, специалисты из сферы Городского хозяйства, работники управляющей компании ООО ЭП №4 и заинтересованные местные жители провели проверку выполнения плана комплексного благоустройства дворовых территорий.
В микрорайоне Детская Ивантеевки жители с нетерпением ждали начала работ по улучшению дворовой инфраструктуры. В частности, возле дома №6 по улице Победы, где проживал Герой Советского Союза Алексей Прокудин, о чем свидетельствует установленная мемориальная доска, создано удобное парковочное место, обустроены дворовые зоны и пешеходные дорожки, проведен ремонт дорожного покрытия и установлена новая современная детская площадка.
«Мы с местными жителями обсудили ряд важных моментов, связанных с озеленением придомовой территории. Все их предложения будут обязательно включены в проектную документацию. Вместе с представителями управляющей компании и специалистов Городского хозяйства мы на встрече подробно рассмотрели все вопросы, волнующие жителей, и учли все их пожелания. Будем совместно следить за качеством и своевременностью выполнения работ. Жители выразили благодарность администрации и главе округа Максиму Красноцветову за проведение благоустроительных мероприятий, подчеркнув, что благодаря проделанной работе в микрорайоне стало гораздо комфортнее и безопаснее передвигаться», - сообщила депутат окружного Совета Анна Дунаева.