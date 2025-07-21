Депутаты округа Пушкинский проконтролировали работы по благоустройству во дворе в Ивантеевке

«Мы с местными жителями обсудили ряд важных моментов, связанных с озеленением придомовой территории. Все их предложения будут обязательно включены в проектную документацию. Вместе с представителями управляющей компании и специалистов Городского хозяйства мы на встрече подробно рассмотрели все вопросы, волнующие жителей, и учли все их пожелания. Будем совместно следить за качеством и своевременностью выполнения работ. Жители выразили благодарность администрации и главе округа Максиму Красноцветову за проведение благоустроительных мероприятий, подчеркнув, что благодаря проделанной работе в микрорайоне стало гораздо комфортнее и безопаснее передвигаться», - сообщила депутат окружного Совета Анна Дунаева.