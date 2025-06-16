Депутаты округа Пушкинский проконтролировали ремонт в Медико-санитарной части № 154 Красноармейска

Депутат Совета депутатов Городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков совместно с депутатом Московской областной Думы Александром Легковым провели проверку текущего состояния ремонтных работ в медико-санитарной части №154, расположенной в Красноармейске.

В текущем году в медицинском учреждении проводится масштабный капитальный ремонт внутренних помещений. В отделении физиотерапии завершен этап демонтажа конструкций, и стены подготовлены к финальной отделке.

Фото: [ Мария Лихобабенко ]

В диагностическом отделении проведена перепланировка, что позволит увеличить количество кабинетов и повысить эффективность работы. При проектировании учитываются пожелания медицинского персонала относительно расположения оборудования и необходимого количества электрических розеток.

Фото: [ Мария Лихобабенко ]

Руководитель учреждения Иван Богомолов подробно проинформировал парламентариев о ходе работ во время осмотра первого этажа здания.