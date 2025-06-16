Депутаты округа Пушкинский проконтролировали ремонт в Медико-санитарной части № 154 Красноармейска
Фото: [Мария Лихобабенко]
Депутат Совета депутатов Городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков совместно с депутатом Московской областной Думы Александром Легковым провели проверку текущего состояния ремонтных работ в медико-санитарной части №154, расположенной в Красноармейске.
В текущем году в медицинском учреждении проводится масштабный капитальный ремонт внутренних помещений. В отделении физиотерапии завершен этап демонтажа конструкций, и стены подготовлены к финальной отделке.
Фото: [Мария Лихобабенко]
В диагностическом отделении проведена перепланировка, что позволит увеличить количество кабинетов и повысить эффективность работы. При проектировании учитываются пожелания медицинского персонала относительно расположения оборудования и необходимого количества электрических розеток.
Фото: [Мария Лихобабенко]
Руководитель учреждения Иван Богомолов подробно проинформировал парламентариев о ходе работ во время осмотра первого этажа здания.
«Благодаря проведенным работам жители города смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях, а врачи — работать с современным оборудованием. Это важный шаг к улучшению системы здравоохранения», — прокомментировал итоги обхода Дмитрий Кульков.