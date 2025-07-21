Депутаты округа Пушкинский провели детальный анализ работы Муниципального центра управления регионом

Главной целью стало детальное рассмотрение всех этапов – от первоначальной регистрации запроса до его завершения. По мнению депутатов, глубокое понимание каждого этапа необходимо для объективной оценки результативности существующей системы и разработки предложений по ее совершенствованию.

«В ходе беседы с сотрудниками центра были рассмотрены потенциальные направления для повышения эффективности процессов, направленные на снижение времени ожидания решения обращения. Мы пришли к соглашению о разработке механизма обратной связи, который позволит гражданам быть в курсе текущего статуса их вопроса. Особое внимание было уделено процедуре обработки обращений: как они фиксируются, кому передаются для работы и каким образом обеспечивается контроль сроков выполнения. Необходимо, чтобы каждое обращение от населения находило адекватный отклик», - отметил председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула.

Муниципальный центр управления регионом (МЦУР) представляет собой комплексную структуру, предназначенную для сбора и анализа обращений жителей, поступающих из различных каналов: портала «Добродел», Единой диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства, аккаунтов в социальных сетях. Ежедневно МЦУР осуществляет мониторинг оперативного и качественного выполнения запросов граждан.