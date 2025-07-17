Депутаты оценили ход работ по благоустройству Травинского озера в Пушкино

В проверке приняли участие депутат Московской областной думы Николай Черкасов, депутат муниципального совета Анна Дунаева, председатель общественной палаты Алексей Селезнев, сотрудник отдела благоустройства администрации Александр Клюев, а также неравнодушные жители и представители компании, выполняющей работы.

На месте были проконтролированы мероприятия по очистке водоема. Травинское озеро площадью 2,15 гектара является важным местом отдыха горожан. В соответствии с условиями муниципального контракта выполняются ключевые задачи: очистка береговой зоны от сорняков, удаление водной растительности, ряски и мусора, а также формирование береговой линии. Также запланировано удаление непроходимых зарослей и опасных деревьев для обеспечения безопасности и удобства отдыхающих.

Помимо работ непосредственно на водоёме, в ближайшее время будет проведена модернизация системы освещения на прилегающей территории, установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион», а также обновлена сеть дорожек и тротуаров. Пространство будет облагорожено новыми деревьями и декоративными элементами, оборудована детская игровая площадка. В районе озера появятся санузел, зоны отдыха, две смотровые площадки, расположенные над водой, а также будут усилены ограждения вдоль береговой линии. Завершение всех запланированных работ по благоустройству территории намечено на ноябрь текущего года.