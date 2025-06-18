Депутаты оценили ход ремонтных работ на дорогах округа Пушкинский

18 июня депутаты Совета депутатов Городского округа Пушкинский провели проверку текущего состояния ремонтных работ на дорогах, расположенных на территории муниципалитета.

В рамках планового контроля осмотр был осуществлен на улице Энтузиастов в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино.

На участке площадью 7 466 м² уже выполнены следующие этапы работ: асфальтирование тротуара, подготовка основания разворотного круга и фрезерование существующего дорожного покрытия.

Фото: [ Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский ]

В данный момент проводятся работы по замене асфальтобетонного покрытия, а также выполняется регулировка высотного положения крышек колодцев. Одновременно с этим производится установка бортовых камней и обустройство специализированного разворотного круга для общественного транспорта.

Последним этапом станет нанесение необходимой дорожной разметки. В скором времени подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части.