Депутаты оценили ход ремонтных работ на дорогах округа Пушкинский

Общество
Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский

Фото: [Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский]

18 июня депутаты Совета депутатов Городского округа Пушкинский провели проверку текущего состояния ремонтных работ на дорогах, расположенных на территории муниципалитета.

В рамках планового контроля осмотр был осуществлен на улице Энтузиастов в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино.

На участке площадью 7 466 м² уже выполнены следующие этапы работ: асфальтирование тротуара, подготовка основания разворотного круга и фрезерование существующего дорожного покрытия.

Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский

Фото: [Пресс-служба Совета депутатов Г.о. Пушкинский]

В данный момент проводятся работы по замене асфальтобетонного покрытия, а также выполняется регулировка высотного положения крышек колодцев. Одновременно с этим производится установка бортовых камней и обустройство специализированного разворотного круга для общественного транспорта.

Последним этапом станет нанесение необходимой дорожной разметки. В скором времени подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части.

«Ход работ соответствует плану, качество выполнения — на должном уровне. Пообщался с местными жителями, которые ежедневно пользуются этой дорогой: они положительно оценивают уже выполненные работы и с нетерпением ждут завершения ремонта!» — прокомментировал итоги осмотра председатель Совета депутатов Артем Садула.

Актуально
Пушкино