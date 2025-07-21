Депутаты оценили работу благотворительного фонда «Виктория» в Пушкино

В ходе визита парламентарии стремились узнать о программах поддержки и развития детей с особыми потребностями в сфере здоровья, которые реализуются в организации, а также пообщаться с родителями.

В «Виктории» предоставляется широкий комплекс услуг, направленных на социальную адаптацию, обучение и восстановление здоровья детей с инвалидностью. Профессиональные педагоги и тренеры помогают ребятам раскрывать свой потенциал и развивать способности. В частности, организованы занятия по карате под руководством тренера отца Кирилла (Соколова), секции большого тенниса на колясках с тренером Вадимом Обуховым. Важную роль в программе играет плавание в бассейне, которое способствует физическому развитию и укреплению здоровья детей.

«Мы гордимся нашими образовательными программами, в которых участвуют высококвалифицированные специалисты. Русский язык и литературу преподает заслуженный учитель России Людмила Владимировна Киселева, а английскому языку обучает Олеся Заблоцкая. Эти занятия помогают детям не только усваивать знания, но и развивать уверенность в себе. В «Виктории» работают кружки рукоделия под руководством художника Натальи Клюевой, рисования с педагогом Светланой Давыдовой и арт-терапии с заслуженным педагогом Татьяной Стефанович. Эти занятия способствуют самовыражению и эмоциональному развитию детей», - рассказывает руководитель организации Эльвира Вишневская.

Помимо этого, для детей организуются познавательные экскурсии в рамках программы «Путешествуем и познаем мир с ВИКТОРИЕЙ», которые расширяют их кругозор. Особое внимание уделяется предоставлению необходимой медицинской помощи, включая логопедические занятия, консультации психоневрологов, проведение медицинских обследований и реабилитационные мероприятия. Детям, нуждающимся в этом, обеспечиваются инвалидные коляски для повышения комфорта в повседневной жизни. В ходе встречи депутаты внимательно выслушали все вопросы и предложения, и договорились о повторной встрече, на которой будет произведен детальный разбор каждого вопроса.