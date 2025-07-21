Депутаты проверили качество работ на улице Просвещения в Пушкино

Депутаты , включая Николая Черкасова (депутата областной Думы) и Анну Дунаеву (руководителя фракции «Единой России» в окружном Совете), провели инспекцию 17 июля, чтобы проверить качество работ, выполняемых подрядчиком на одном из объектов в Пушкино. В состав комиссии также вошла Нина Ушакова, уполномоченный главы округа Пушкинский.

Основное внимание было уделено микрорайону Новое Пушкино, где в настоящее время ведутся активные работы по обновлению дорожного полотна главной магистрали. Речь идет об улице Просвещения.

Несмотря на современную застройку, микрорайону уже более 15 лет, и необходимость в капитальном ремонте дороги назрела давно. В данном районе проживает значительное количество жителей – более 25 тысяч человек, среди которых много владельцев личного транспорта. Улица Просвещения является важной транспортной артерией, соединяющей Новое Пушкино с центральной частью города, и поэтому на ней постоянно наблюдается интенсивное движение. В непосредственной близости расположены образовательное учреждение, развлекательные центры и торговые точки.

По словам Артема Казаряна, начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации округа, работы включают в себя не только полную замену асфальтобетонного покрытия, но и замену бордюров, а также обустройство новых тротуаров. Длина улицы составляет около 600 метров, а общая площадь объекта – приблизительно 10 000 квадратных метров. На объекте ежедневно задействовано от 10 до 15 рабочих. Завершение масштабного ремонта запланировано на август, что станет приятным сюрпризом для жителей в честь столетия Пушкино.

Следует отметить, что три года назад, в день рождения города, было начато строительство пути от улицы Некрасова до Нового Пушкино. В августе 2022 года глава округа Максим Красноцветов открыл обновленный мост, обеспечивающий доступ к улице Просвещения.