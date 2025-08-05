Депутаты проверили качество работ по благоустройству дворов в Красноармейске

Депутат Мособлдумы и представители муниципального Совета провели проверку хода работ по благоустройству дворовых территорий в микрорайоне Северный города Красноармейск.

Александр Легков, Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев 3 августа пообщались с жителями домов №21, 22 и 23, чтобы лично оценить прогресс и выслушать их опасения. Главный вопрос, волнующий местных жителей, касается возможного появления сквозного проезда через двор, связывающего проспект Испытателей и Комсомольскую улицу.

«У нас хороший тихий двор, очень не хотелось бы, чтобы машины туда-сюда сновали», - поделилась переживаниями одна из жительниц.

Дмитрий Кульков прояснил ситуацию:

«Представители подрядной организации заверили, что такого проезда не будет. Здесь будут установлены устройства для ограничения движения. Рабочие сообщили, что завершение работ планируется уже на следующей неделе».

В рамках масштабного благоустройства проводятся необходимые работы: ремонт дорожного полотна, создание удобных тротуаров и парковочных мест, а также озеленение. Депутаты также проконтролировали ход работ во дворах домов №№28, 30, 31 и 32 того же микрорайона. Там, помимо установки бордюров и засыпки песком, выполняется устройство основания из щебня и последующее асфальтирование.

В целом, в этом году в рамках реализации программы «Создание комфортной городской среды» запланировано улучшение более чем 11 дворовых территорий в округе Пушкинский. На данный момент работы успешно завершены на 8 объектах, а общая площадь благоустраиваемых территорий составляет более 60 тысяч квадратных метров.