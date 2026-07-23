Деревянная жемчужина, пережившая бомбу: какой дом в Хамовниках помнит Тютчева, Фета и Тургенева

В Хамовниках готовят проект комплексной реставрации Погодинской избы — уникального памятника деревянного зодчества на улице Погодинской, 12а. Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку документации, и арендатор уже приступил к научным исследованиям. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Деревянный терем возвели в 1856 году по проекту молодого архитектора Николая Никитина, будущего академика, на средства мецената и предпринимателя Василия Кокорева. Постройка задумывалась как дань уважения выдающемуся историку, профессору Императорского Московского университета Михаилу Погодину. Высокий сруб со светелкой украшен изящной резьбой — наличниками, подзорами и ставнями, выполненными, предположительно, по эскизам князя Григория Гагарина.

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в свое время в стенах усадьбы бывали Александр Островский, Федор Тютчев, Иван Тургенев, Сергей Аксаков и Афанасий Фет. Усадьба служила хранилищем обширной коллекции исторических реликвий, собранной Погодиным, — около 200 икон, множество старопечатных книг и рукописей. В 1941 году главный дом уничтожила бомба, изба серьезно пострадала. Первую реставрацию провели в 1972 году, однако в последние годы памятник находился в запустении и остро нуждался в сохранении.

В Мосгорнаследии подчеркнули, что, несмотря на утраты и поздние переделки, Погодинская изба остается редким образцом деревянной городской архитектуры и одним из первых ярких примеров русского стиля в гражданском зодчестве. Все работы пройдут по согласованному проекту под контролем ведомства.