Дерипаска заявил, что Россия может построить новую экономику за 5-7 лет

Как сообщает «Газета.ру» , Олег Дерипаска, являясь российским миллиардером, на своей странице в социальных сетях сказал, что «стратегические просчеты политиков в Вашингтоне негативно скажутся на экономике США».

По его мнению, Россия может воспользоваться таким шансом для привлечения зарубежных инвесторов из дружественных стран, чтобы за короткий срок отстроить новую экономику, которая будет переориентирована на Восток и Юг.

Олег Дерипаска отметил, что обслуживание государственного долга США теперь будет обходиться в более, чем 1 триллион долларов в год. А это сильно превышает расходы на оборону. Он предупреждает, что инфляция в США еще больше разогреется из-за эмиссионного решения проблемы и печати денег.