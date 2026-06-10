Дерипаска заявил, что сильный рубль может ударить по миллионам рабочих: как это связано

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что продолжающееся укрепление рубля к доллару не имеет экономического смысла и может негативно отражаться на ключевых секторах экономики. Об этом пишет Газета.ру.

По его словам, усиление национальной валюты уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, а также к значительным финансовым потерям для бюджета. Он отметил, что ущерб может достигать 6 трлн рублей, а также затрагивать сотни тысяч предприятий и создавать риски для около 3 млн рабочих мест.

Дерипаска подчеркнул, что подобную валютную динамику не практикуют крупные экспортно ориентированные экономики, включая Японию, Южную Корею и Китай, поскольку это ослабляет позиции национальных производителей на внешних рынках.

Ранее старший аналитик инвестиционной компании «Первая» Наталья Ващелюк отмечала, что курс доллара в июне может находиться в диапазоне 70–75 рублей при условии умеренного спроса на импорт и оттока капитала. Она также указывала, что укрепление рубля в апреле и мае было связано с ростом цен на нефть на фоне геополитической напряженности, однако эффект на курс проявился с задержкой из-за особенностей экспортных расчетов.