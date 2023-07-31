Дерматолог Галлямова перечислила причины важность смены шампуней для волос

По словам врача-дерматолога Юлии Галлямовой, мытье головы является только гигиенической процедурой, которая позволяет убрать лишний кожный жир на голове. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она подчеркнула, что при этом важно выбрать подходящий шампунь согласно типу волос.

По мнению специалиста, также следует применять бальзам, который защищает от внешнего воздействия.

Она добавила, что шампунь следует периодически менять, поскольку к нему возникает привыкание, соответственно, он может перестать воздействовать нужным образом.