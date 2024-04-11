Дерматолог Михайлова узнала секреты молодости Валерии, Климовой и других звезд России

Российские знаменитости во многом обязаны своей красотой косметологам, а не пластическим хирургам. Все чаще звезды предпочитают не ложиться под нож, а стараются как можно активнее следить за кожей и здоровьем. Как рассказала KP.RU доктор эстетической медицины, дерматолог Наталья Михайлова, есть несколько любимых процедур актрис и певиц, которые помогают им быть красивыми и молодыми.

Звезды стараются убирать морщины и складки на проблемных зонах с помощью спорта и косметологии. Экстремально меняют внешность и состояние кожи реже. Среди отъявленных любительниц пластических вмешательств — Виктория Боня, Любовь Успенская и Дана Борисова. Однако больше известных персон вообще отказались от хирургических услуг. По словам Михайловой, многие ограничиваются инъекциями.

Например, Ольга Кабо в свои 56 может похвастаться моложавой кожей и сиянием, но у нее необычный тип старения. По словам специалиста, естественный процесс проходит медленно. Она, как полагают, пользуется мезотерапией и насыщает кожу разными важными витаминами. Также актриса предпочитает лазерную шлифовку CO2 и RF-лифтинг.

46-летняя Екатерина Климова, вероятно, фанат биоревитализаии и биорепарации, тоже одних из самых популярных процедур красоты. Аналогичные манипуляции любит Алсу, которой не дашь 40 лет.

Певица Валерия в свои 55 выглядит гораздо моложе. Она ограничивается лазерными процедурами, пилингами и точечными инъекциями.

А вот 40-летняя Наталья Рудова чаще делает ботулинотерапию по методике full face.

Как подчеркнула Наталья Михайлова, сияние кожи и хороший вид сохраняется при комплексном уходе. Важно совмещать косметологию с домашними средствами и правильным образом жизни, тогда эффект действительно может получиться звездным.