Дерматолог Журавлева объяснила расшифровку солнцезащитных средств

Без правильной защиты кожи специальными средствами она подвергается активному воздействию солнечных лучей, а это ведет к фотостарению и далее к онкологии. Как объяснила Журавлева, главное при принятии солнечных ванн не проводить много времени под открытыми лучами: нужен навес, зонтик или тень дерева, которые снизят риски. Как правило, самым палящим солнце становится в период с 11:00 до 16:00.

«В 12 часов дня светлокожий человек может находиться на солнце безопасно 10 минут. При нанесении крема с SPF 10 это время увеличится в 10 раз и составит 100 минут. Но есть важный нюанс: такая идеальная защита возможна только при условии идеального нанесения в количестве 2 мг на квадратный сантиметр тела и в идеальных условиях — когда вы не потеете, не купаетесь, в буквальном смысле не шевелитесь. Конечно, представить себе такое в реальной жизни довольно сложно. Поэтому чем выше SPF, тем лучше ваша защита»,— рассказала специалист.

Если знать некоторые нюансы и описания, то можно выбрать себе действительно подходящий и хороший солнцезащитный крем или лосьон. Так, по словам Журавлевой, этикетка SPF 15 говорит об обеспечении защиты кожи от лучей на 94%. Более надежными являются продукты с отметкой SPF 30 или 50: защита на 97 и 98% соответственно. Эксперт советует выбирать средства с SPF не менее 30.

При этом стоит избегать баночек, обещающих 100% защиту. Это обычный маркетинговый ход, ведь невозможно полностью обезопасить кожу от беспощадного солнца. К тому же, продукты с «вау-эффектом» стоят гораздо дороже, хотя не дают ничего из обещанного.

На этикетке также может быть указание, что крем защищает от UVA (PPD) или отмечен надписью broad spectrumа (широкий спектр). Врач объяснила, что эти средства защищают от разных типов лучей и служат профилактикой фотостарения. Хорошо, если средство содержит оксид цинка и диоксид титана, на основе которых чаще и создают солнцезащитные средства. Однако это применимо как физический фильтр. Есть также химический: он может быть более вредным, особенно для аллергиков.